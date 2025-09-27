元女子プロレスラーでタレント・北斗晶が愛犬の誕生日を祝う様子をアップし、ファンをほっこりさせた。北斗は２７日までに自身のインスタグラムで「９月２６日はでんでん＆りんりんの５歳のお誕生日お父さんとお母さんの下手くそな歌でお誕生日のお祝いをしました」と書き始め、夫である元プロレスラー・佐々木健介と一緒に愛犬をお祝いする動画を公開。「大好きなささみ肉を蒸して大好物のケーキはｃｏｒａｚｏｎのケ