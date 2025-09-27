白濱美兎が、9月22日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の表紙＆美女図鑑に登場した。 白濱美兎「週刊SPA!」 「週刊SPA!」 まだ18歳ながら各誌で表紙を飾り、一層輝きを増している白濱美兎。誌面では、港町を舞台にグラビア物語を展開し、そのふわふわボディを披露している。 白濱美兎プロフィール しらはま・みう2006年、鳥取県生まれ。2023年に「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチ