第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市など）の試走会が２７日、陸上自衛隊立川駐屯地と国営昭和記念公園で行われ、前回の本戦で１１位以下のチームと昨年の予選会で敗退したチームがコースをチェックした。予選会で敗退したチームの選手で編成され、本戦にオープン参加する関東学生連合の選考方法が２回まで出場可能に変更されたため、前回の本戦で８区７位相当だった東大の秋吉拓真（４年）は今回も出場のチャ