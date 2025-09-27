◆女子プロゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン第２日（２７日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）第２ラウンドが行われ、１０位で出た今季２勝の神谷そら（郵船ロジスティクス）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算４アンダーで首位に浮上した。工藤遥加（加賀電子）、後藤未有（大東建託）、穴井詩（ゴルフ５）、三ヶ島かな（ランテック）、吉本ここね（不二サッシ）の６