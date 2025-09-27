巨人・横川凱投手が３勝目をかけて２８日のヤクルト戦（神宮）で先発する。登板前日はＤｅＮＡ戦が行われた横浜スタジアムで最終調整。「僕自身のやるべきことは変わらない。しっかり投げるだけだと思います」と自身２連勝へ意気込んだ。前回２０日の広島戦（東京ドーム）は５回１失点と好投。「バッターにしっかり向かっていく気持ち、思い切って大胆にいけるような投球をしたい。ゾーン内でしっかり攻めるピッチングができた