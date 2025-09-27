【ハイエンドVSハイコスパ 秋の趣味モノ最終ジャッジ！】初心者からマニア向けまでモビルスーツをプラモデルで組み立てる楽しさを提供し続けるガンプラ。今回は主要5種類のグレードを改めて考察する！＊＊＊今年で誕生45周年を迎えたガンプラ。その累計出荷数は2024年9月時点で8億個を突破したという。EGやRG、PGなどガンプラには複数のグレードが存在するのは周知のこと。スケールやコンセプト、組み立ての難易度、パーツ