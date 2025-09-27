◇ウエスタン・リーグ阪神3ｰ1オリックス（2025年9月27日SGLスタジアム）阪神・栄枝裕貴捕手（27）が27日、ウエスタン・リーグのオリックス戦で今季2号3ランを放った。「甘い球だったので打てて良かったって感じです。まあまだ満足はしてないです」0―0で迎えた5回2死一、二塁。オリックス・芦田が投じた、142キロの高め直球を完ぺきに捉え、左中間への一発を放った。19日に抹消されてからは、2軍で調整を続けている