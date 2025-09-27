◇パ・リーグ日本ハム2―0ロッテ（2025年9月27日ZOZOマリン）日本ハムは今季の成長を見せる1勝だった。負ければその瞬間にソフトバンクの優勝が決まる試合で、2回に清宮幸の12号ソロで先制した。腰痛の万波が登録抹消。レイエスもスタメンを外れる大砲不足の状況で、清宮幸が一発で重苦しい空気を吹き払った。3回は下位打線が積極的な3連打で追加点を挙げた。先発の達は2回2死満塁のピンチで新人王を争う西川を内