旧信越線の線路を歩く「廃線ウォーク」で、ＪＲ安中駅の平井浩二駅長（４９）が３０日に初めてガイドを務める。平井さんは１９９７年の廃線まで運転士見習いとして碓氷峠を走る特急あさま号に乗車していた。「国内有数の急勾配を抱える鉄路の安全を守ってきた先輩たちの誇りを伝えたい」と張り切っている。（丹下信之）信越線の横川―軽井沢駅間は、長野新幹線の開業に伴って９７年９月３０日で廃線となった。ただ、線路や枕木