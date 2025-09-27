高知市は、火葬件数の増加に対応するとともに南海トラフ地震に備え、市斎場（高知市幸崎）の受け入れ体制を強化する。火葬需要が多くなる冬季に１日当たり最大２４件の受け入れを可能にして、「火葬待ち」が長期に及ぶ事態を解消する。新たな台車の購入費や予約システムの改修費など計１０１１万円を、市議会９月定例会に提出した今年度一般会計補正予算案に計上した。（古谷禎一）台車・運搬車の増備やネット受付化も市斎場は