◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島(27日、明治神宮球場)今季限りでの現役引退を発表し、この日今季初の一軍昇格となった川端慎吾選手が代打で2塁打を放ちました。ヤクルトが2点リードで迎えた7回、球場内に川端選手の名前がコールされるとファンの拍手と歓声が沸き起こりました。打席に入った川端選手は2球見送った後、3球目を引っ張ると打球はライトへの痛烈な一打に。2ベースヒットとなり、川端選手も2塁ベース上でガッツポー