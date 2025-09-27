◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム 2-0 ロッテ(27日、ZOZOマリン)首位ソフトバンクの優勝マジックが「1」となり、逆転優勝へ日本ハムにとっては負けられない一戦。打線は苦しみながらも序盤に2点のリードを奪うと、先発の達孝太投手が9回を完封。僅差の投手戦を制しました。打線は相手先発・種市篤暉投手に対し、初回から2回1アウトまで4者連続空振り三振に抑えられるものの、清宮幸太郎選手の12号ソロで先制します。3回にも8番・進