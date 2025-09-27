おっとりとしていて、どこか包容力すら感じさせるブルドッグと、そんなワンコのことが大好きで仕方がない小さな甥っ子くん。そんな“ふたり”のやりとりに、心が癒されると話題になっています。こちらの投稿は記事執筆時点で56万再生を突破し、「良いコンビ」「可愛すぎる♡」といったコメントが寄せられています。 【動画：犬のことが大好きな小さい男の子→犬が移動すると…？とんでもなく尊い『まさかの行動』】 ぬたろ