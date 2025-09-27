石川県七尾市の能登演劇堂では２７日俳優の仲代達矢さん率いる無名塾と能登の交流40周年を記念するトークショーが行われました。無名塾主宰する仲代達矢さん「随分危ない仕事も役者としてしてきた。だいたい役者は辛い事ばかりあると思って生きてきたから」当時の写真を見ながら能登で育まれた40年の縁を振り返るのは無名塾を主宰する 仲代達矢さん。七尾市中島町にある「能登演劇堂」では27日、開館30周年と無名塾との交流40周年