9回からマウンドに上がった伊勢は5失点と試合をひっくり返された（C）産経新聞社DeNAは9月27日の巨人戦（横浜）に8−9の大逆転負け。9回を4点差で迎えたが守護神の伊勢大夢が巨人打線につかまった。【動画】2年目の進化だ！DeNA度会隆輝の2戦連続ホームランをチェック勝てば2位が決まる試合、打線は序盤から攻めた。相手先発、ファスター・グリフィンから初回に松尾汐恩の適時打などで2点を先制。2回も桑原将志の6号2ランが飛