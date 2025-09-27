「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が27日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「生意気女って感じ」と書き出した生見。「グッズのふーでぃ愛用中」と続けて自身の公式グッズを身につけた姿を披露した。写真の中の生見はカメラをじっと捉えて上目遣いに鋭い目つき。普段とのギャップでファンを魅了した。この投稿にファンは「グッズのパーカー可愛い」「かわいっー！！」「生見意気めるる」「ねえか