◇パ・リーグオリックスｰ楽天（2025年9月27日京セラD）オリックス・紅林のひと振りが重い空気が漂い始めた試合を動かした。0―0で迎えた5回無死一塁。カウント1―1から荘司のカーブを完璧にとらえ、左翼5階席まで運んだ。「（ランナー一塁だったので）なんとか良い形で後ろにつないで、チャンスを広げたいという気持ちだったんですが、甘く入ってきたカーブを完璧にとらえることができました！ペータががんばって投げ