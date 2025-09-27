記者会見する日本バスケットボール協会の島田慎二新会長＝27日午後、東京都港区日本バスケットボール協会（JBA）は27日、東京都内で評議員会と理事会を開いて役員を改選し、新会長にBリーグの島田慎二チェアマン（54）を選出した。新理事にはBリーグ1部（B1）宇都宮の主将、田臥勇太（44）と、女子日本代表のエースとして長年活躍したWリーグ・トヨタ自動車の大神雄子監督（42）らが名を連ねた。島田氏は記者会見で「強いJBAを