◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節町田１―０岡山（２７日・Ｇスタ）町田はホームで岡山と対戦し、１―０で勝利した。一進一退の攻防の中、後半アディショナルタイム５分にＭＦ下田北斗のクロスからＦＷオセフンが頭で流した球を主将のＤＦ昌子源が頭で押し込んだ。劇的な勝利を決定づける一発を決めた昌子は「前半は０―０で推移はオッケーと言っていた。１点ゲームだと監督も言っていたので、最後取れて良かったです」と胸を