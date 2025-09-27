巨人の近藤大亮投手が２７日、Ｇタウンで現役引退会見に臨んだ。オリックスで８年、巨人で２年を走りきった右腕は「引退を表明してからたくさんの方々に連絡をいただきまして、本当に今まで支えられていたんだなと少しずつ思いました。人に恵まれた野球人生やったなと思います」と晴れやかな表情で感慨を口にした。この日、イースタン・ロッテ戦で先発。オリックス時代にチームメートだった大下を最速１４０キロの直球で空振り