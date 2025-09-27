◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節神戸―清水（２７日・ノエビアスタジアム神戸）Ｊ１の神戸は１点をリードされて試合を折り返した。試合開始から中盤でセカンドボールを回収し、ショートカウンターで押し込む展開を作った。ＦＷ大迫勇也に、ＦＷ宮代大聖、ＭＦエリキの前線３人が関わり合ってペナルティーエリア付近へ進入。ＭＦ鍬先祐弥が果敢にシュートを放つなどで攻めたが得点は奪えなかった。すると同４０分、中盤で