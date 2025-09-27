大手芸能事務所・ワタナベエンターテインメントの所属芸人による年に一度のお祭りライブ「ＷＥＬＦＥＳ２０２５」が２７日、東京・イイノホールで昼夜それぞれの計２公演開催された。ネタコーナーに加え、企画コーナーではアンガールズ軍、ハライチ軍、Ａマッソ軍、ハナコ軍に分かれて対決。昼の部では、ハライチ軍とハナコ軍が「モノボケリレーバトル」などで競い合い、ハライチ軍が勝利した。出演者全員が集結したエン