◇ラグビー・リーグワンライジング大阪19ｰ36九州電力（2025年9月27日ドコモ大阪南港グラウンド）新設の「リーグワンライジング」が開幕し、大阪は19―36で九州に敗れた。開始早々にモールから先制トライを許しながら、前半10分に新人のCTB山田歩希（23＝明大）が右隅でボールを受けてトライ。同16分にはSO射場大輔（27＝明大）がトライを挙げて14―5とした。だが、その後に3トライを許して14―24で折り返すと、後半はF