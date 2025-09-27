アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザーの猪狩ともか（33）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新。群馬県前橋市の小川晶市長が、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していた問題について言及した。小川氏は24日に会見で謝罪。市議会でも「一連の報道によりまして、市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫びを申し上げます」と詫び、公務の大半をキャンセルした。ま