「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、バンタム級王座戦で王者の井原良太郎が大野篤貴に延長判定０−５で判定負け。１年半守り続けてきた王座から陥落した。最初の１分は距離を計りながら、互いに決定打を欠き延長へ。延長では大野の左拳が顔面をとらえる場面があり、井原は流れの中で膝をついた大野の後頭