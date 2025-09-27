◆西武―ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）優勝マジック1のソフトバンクが2点を勝ち越した。5回。野村勇、柳田悠岐の連打をきっかけに1死一、二塁とすると、栗原陵矢が走者一掃の中越え二塁打。送球間に三塁に到達した栗原は両手の指を突き上げて喜んだ。 