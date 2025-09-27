静岡県掛川市で9月27日、地元産の抹茶を使ったスイーツのコンテスト「かけがわ抹茶スイーツコンテスト」が開かれました。 【写真を見る】「抹茶に親しみを持って」小中学生が考えた掛川抹茶使ったスイーツコンテスト最優秀賞は商品化【静岡】 このコンテストは、子どもたちのお茶に関する学習機会の充実を目指して開かれ、同市内の小中学生あわせて21人が参加しました。 27日は最終審査が行われ、審査員と子