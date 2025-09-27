皇室にゆかりのある美術工芸品を集めた展覧会「皇居三の丸尚蔵館展皇室の名宝ー静岡ゆかりの品々とともに」が9月27日から静岡県三島市の佐野美術館で始まりました。 【写真を見る】「皇居三の丸尚蔵館展皇室の名宝」開幕静岡ゆかりの作品など48点並ぶ＝静岡・佐野美術館 静岡県内で皇室の名宝を紹介する展覧会は初めてで、県内にゆかりのある作品を中心に日本画や工芸品、刀剣など48点が公開されました。 会場には、富士