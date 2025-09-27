9月、日本・ベトナムの両政府が農林水産分野のハイレベル会合を開き、貿易促進や技術の普及に向け連携を強化する計画をまとめました。これに合わせ開かれた両国の官民によるフォーラムでは、新潟県内のIT企業がベトナム政府と農業支援に向けた覚書を結びました。 9月、日本とベトナム両政府による農林水産分野のハイレベル会合に合わせ東京で開かれた官民フォーラム。【小泉進次郎 農水相】「我が国とベトナムとの間