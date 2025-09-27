◇セ・リーグ中日5ー3阪神（2025年9月27日甲子園）中日の守護神・松山がリーグトップタイの今季45セーブ目をマークした。2点リードの9回にマウンドへ。2死からの連打で二、三塁とされたが、最後は前川を三邪飛に仕留めてピンチを脱出した。セ・リーグ記録は05年岩瀬（中日）、07年藤川（阪神）の46セーブ。残り1に迫った右腕は「モチベーションにしている。一つ一つ積み重ねていきたい」と力を込めた。今季のタイト