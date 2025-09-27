アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の藤本冬香（２７）が９月３０日でグループを卒業する。２０１８年１２月にＳＫＥ４８の第９期生オーディションに合格してから７年間、全力でアイドル活動に打ち込んできた藤本を直撃。卒業インタビュー前編ではアイドル活動で味わった?幸福感?について熱く語った。【藤本冬香卒業インタビュー（１）】――ＳＫＥ４８での７年間を振り返ってみて藤本私は小学６年生のころからアイドルになり