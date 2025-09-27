日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）が２７日、都内で定時評議員会を開き、新役員を発表した。新会長にはＢリーグでチェアマンを務める島田慎二氏（５４）が就任し、任期は２年となる。さらに、２００４年に日本人初のＮＢＡプレーヤーで、現在もＢ１宇都宮所属の田臥勇太（４４）や、元女子日本代表で現在はＷリーグ・トヨタ自動車の大神雄子監督（４２）ら７人が新理事として加わった。島田会長は現役、元選手の理事就任