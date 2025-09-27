御嶽山の噴火から27日で11年。岐阜県下呂市で慰霊式が行われました。 【写真を見る】御嶽山噴火から11年岐阜・下呂市で慰霊式噴火が発生した午前11時52分に合わせ犠牲者に黙祷捧げる 2014年9月27日、長野県と岐阜県にまたがる御嶽山で起きた噴火は、死者58人、行方不明者5人と戦後最悪の火山災害となりました。 噴火から11年を迎えた27日、岐阜県下呂市では慰霊式が開かれ、噴火が起きた午前11時52分に合わせて、参列者が黙