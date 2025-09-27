明治安田J3高知ユナイテッドSCは、9月27日、アウェーでギラヴァンツ北九州を2対0で下して、リーグ戦7試合ぶりに勝利しました。9月23日に就任したばかりの白石尚久新監督は、初陣を白星で飾りました。リーグ戦29試合を終えた高知ユナイテッドSCは、勝ち点34（9勝7分け13敗）で16位（全20チーム）となっています。高知ユナイテッドSCの次の試合は、10月5日、ホームでアスルクラロ沼津と対戦します。