◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節東京Ｖ０―０浦和（２７日・味スタ）東京Ｖがホームで浦和と対戦し、０―０で引き分けた。前節の神戸戦は０―４で敗戦し、Ｊ１残留に向けて残り７試合は重要な試合が続く。ゴール裏サポーターからも「残り７試合、このクラブに関わるすべての人達と全部勝ちに行く。」との横断幕が掲げられた中で迎えた一戦。立ち上がりは浦和の圧力をかけた攻撃を受ける形となるが、浦和ＭＦ金子のシュートは