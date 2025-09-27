◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・京セラドーム大阪）オリックス・森友哉捕手が「７番・ＤＨ」で先発したが、途中交代となった。両軍無得点の５回先頭、カウント１―２から楽天・荘司の４球目が、右足のかかと付近に直撃。痛みに耐えられず三塁方向へ走り出すと、その場でもん絶した。川島打撃コーチ、トレーナーに付き添われる形で、一塁ベンチへ。その後は代走・西野真弘が告げられた。