高橋みなみ、ＡｑｕｑＴｉｍｅｚらを擁する芸能事務所「Ｍａｍａ＆Ｓｏｎ」とフジテレビによるオーディションから誕生した６人組ボーイズグループ「└ＢＨＮＸ┘（読み＝ビーハンクス）」が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅでお披露目生配信を行い、１１月２９日に「ＢＵＲＮ」「ＲＯＡＤ」の２曲を配信リリースすると発表した。ベンチプレス７０キロが応募条件で、筋肉や力強さをテーマに掲げるワイルド系ボーイズグループ。自己紹介