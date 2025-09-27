スリーピースバンド「SHISHAMO」が来年6月13、14日のワンマンライブをもって活動を終了することを27日、公式Xで発表した。「SHISHAMOから大切なお知らせです」として文書の画像を投稿。文書には「SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvaceとどろきスタジアムbyFujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します」と発表した。活動を終了することに「SHISH