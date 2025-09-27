「じつはアイドル時代は演技系のお仕事はNGにしていたんですが、卒業を機にショートドラマなどに役者として挑戦させていただきました。やっぱり大変だし、慣れないことも多いですけど、仕事の幅が広がって嬉しいです」アイドル卒業後、現在は女優、モデル、ストリーマーなど多岐にわたり活躍中の西村歩乃果。そんな彼女には新たな目標ができたという。「今は麻雀のプロを目指したいと思っています。最近、麻雀関連のお仕事をさせ