「私の目標は、みんなの彼女になることです！」いきなりの大胆発言から始まった沢美沙樹だが、各誌オファー殺到中の大注目株としてトップグラビアアイドルへの道を爆走中である。冒頭の発言の真意とは？「撮影中は、見てくださる方の彼女になった気持ちでカメラの前に立つようにしているんです。見た目がアイドルという感じでもないですし、学生時代から得意なこともなく、部活もやっていなかったので、こうしてグラビアアイドル