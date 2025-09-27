物の貸し借りはどんなに親しい友人関係でも返すのは当たり前で、借りたらお礼をする等気を遣う人も多いのではないでしょうか？ 今回は筆者の知人Kさんから聞いた貸し借りで友情が壊れるエピソードをご紹介します。 まさかの言動！ 貸し借りで壊れた友情関係！！ 物の貸し借り1つとはいえ身勝手な行動で信頼関係が壊れるなんて悲しい事です。貸してくれる方に対して敬意や責任感を持つ事が借りる側には大切ですね。