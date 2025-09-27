JR北海道は、2025年9月27日午前10時ごろ、釧路運輸車両所構内で「夕陽ノロッコ号」の車両点検を行っていたところ、一部の車輪に基準値を超える傷があったと発表しました。原因は調査中ですが、9月27日～30日の間は全区間の上下線で運休するということです。