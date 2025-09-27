◇明治安田J1リーグ第32節浦和0―0東京V（2025年9月27日味の素スタジアム）浦和はアウェーで東京Vに0―0で引き分け、リーグ4試合未勝利。4試合連続無得点は16年シーズン以来9年ぶりの屈辱となった。スコルジャ監督は、MF中島を3試合ぶりに先発起用し、MF柴戸を今季リーグ初先発に抜てき。本職は攻撃的MFの関根を右サイドバックに入れてテコ入れを図ったが、実らなかった。指揮官は「我々は浦和レッズですから、どの試合