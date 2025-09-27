営業終了するスーパープラネット＝２７日、よこはまコスモワールド横浜・みなとみらい２１地区にある遊園地「よこはまコスモワールド」のアトラクション「スーパープラネット」が２８日、老朽化のため３６年の歴史に幕を下ろす。同アトラクションは、ゴンドラが回転しながら約３０メートルの高さまで上昇する乗り物。１９８９年の横浜博覧会をきっかけに開園した当初から稼働し続け、同園で最も古いアトラクションの一つ。夜に