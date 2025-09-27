◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク(27日、ベルーナドーム)先発のマウンドにあがった西武・郄橋光成投手は5回4失点で降板となりました。初回の先頭・柳田悠岐選手にヒットを浴びるも、後続を打ち取り無失点でしのいだ郄橋投手。直後には西武打線が躍動を見せ、連打で1点の先制を果たします。しかし2回、郄橋投手は2本のヒットを浴びるなどで2アウト1、2塁のピンチを招き、野村勇選手の同点タイムリーを浴び