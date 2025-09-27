タレント藤本美貴（40）が27日放送のテレビ朝日系「庄司＆ミキティの覗き見バラエティ今でも好きですか？」に、夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）とともに出演。「結婚して幸せを感じた瞬間」を明かした。「結婚して幸せを感じた瞬間」を聞かれた藤本は「私は今日の朝の『かわいいよ』がうれしい」と答えると、庄司は「ハハハハハッ…やっぱ『かわいいよ』がいいんだ」と大笑い。藤本は「『かわいいよ』『好きだよ