大相撲秋場所大相撲秋場所は、東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。13日目となった26日、ABEMA中継には、存在感抜群の人物が映りこみ、視聴者の間で話題となった。前頭十二枚目・御嶽海（出羽海）と前頭七枚目・欧勝馬（鳴戸）の一番。仕切りの最中や取組中、チラっと映ったのは総合格闘家でありプロレスラーとしても活動する関根“シュレック”秀樹だった。スキンヘッドに赤いタオルを首からかけ、ただならぬ