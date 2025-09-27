人気グラビアアイドルの白濱美兎（18）が、22日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）2025年9月30日号で表紙と人気コーナー「美女地図」に登場。あふれんばかりのふわふわボディを披露した。 【写真】雰囲気ガラリ！大人びた表情にドキッ まだ18歳ながら各誌で表紙を飾り、一層輝きを増している白濱。港町を舞台にグラビア物語を展開。日が沈みかけた浜辺で大胆なビキニ姿で大人びた表情を魅せたり、ベッドの上であどけ