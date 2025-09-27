◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節東京Ｖ０―０浦和（２７日・味スタ）浦和は東京Ｖとスコアレスドローに終わり、これで９月のリーグ戦は４試合無得点（２分け２敗）で終えた。４試合連続無得点は、２０１６年５〜６月以来、９年ぶりとなる。この日も前半１９分にはＦＷ松尾のシュートがクロスバーに当たるなど、ゴールが遠い展開に。後半１６分には１９０センチの元スウェーデン代表ＦＷキーセテリンを投入してゴール前に高さ