◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜）２位ＤｅＮＡは９回に逆転負けを喫し、２位決定はお預けとなった。８―４の９回から守護神・伊勢にマウンドを託したが、５安打を浴び５失点。ＣＳ第１ステージでの対戦が決まっている３位・巨人を相手に２位を決めきることができなかった。三浦監督は「伊勢も今までずっと抑えてきてくれた投手。最後は伊勢に賭けたんですけどもね。ちょっと無理させてしまったなとい